В правительстве Мурманской области рассмотрят резонансные смертельные ДТП

За минувшую неделю в Мурманской области случились сразу три страшные аварии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За минувшую неделю в Мурманской области случились сразу три страшные аварии.

Утром 14 сентября на федеральной трассе «Кола» столкнулись LADA и грузовик, погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок.

В тот же день в Териберке пьяный водитель сбил 15-летнюю девочку, которая шла по обочине. Оставив подростка лежать без сознания, мужчина поехал домой спать. Сейчас пострадавшая находится в больнице в коме.

16 сентября на федеральной трассе «Кола» рядом с Никелем пьяный водитель, угнавший самосвал, врезался на нем в легковушку и микроавтобус с туристами, погибли пять человек.

Все эти резонансные ДТП отдельно рассмотрят в правительстве Мурманской области.

- Соберите всю информацию и давайте детально пройдемся по этим случаям, - отметил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.

Также он поручил взять на контроль лечение пострадавшей девочки из Териберки.

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