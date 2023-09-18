«Одна погибла на месте, за жизнь другой борются ветврачи». В Мурманске неизвестный расстрелял собак в гаражах

Одна из собак выжила, но находится в тяжелом состоянии. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске ищут неизвестного, который ночью 15 сентября расстрелял собак в автогородке на проспекте Героев-североморцев.

- Заехала машина, и в упор выстрелили в двух собак. Одна собака погибла на месте, за жизнь второй сейчас борются ветврачи, - рассказала подписчик паблика «Мурманск ДТП ЧП» Надежда Шубина.

Северяне требуют найти и наказать стрелявшего. Он может попасть под уголовную статью о жестоком обращении с животными.

Напомним: в Мурманске опубликованным в соцсетях видео, где хозяйка собаки грубо обращается с питомцем, заинтересовалась полиция.

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