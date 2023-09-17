Число жертв с угнанным самосвалом под Никелем выросло до пяти

Сам пьяный угонщик, из-за которого погибли пять человек, не пострадал. Фото: МВД по Мурманской области

Вечером 16 сентября на 1540 километре федеральной трассы «Кола» произошла смертельная авария. 35-летний житель Никеля, который уже пять лет живет в Мурманской области без регистрации, угнал самосвал Volvo, который водитель привез на АЗС на заправку.

На трассе мужчина, который был сильно пьян, не справился с управлением и врезался в «Лада Ларгус» и микроавтобус Mercedes с туристами.

На месте погибли четыре пассажира микроавтобуса.

- В последствии от полученных травм в реанимационном отделении Печенгской ЦРБ скончался еще один пассажир (мужчина 1953 года рождения). Водитель микроавтобуса, 1961 года рождения, а также 2 пассажира (мужчина и женщина) получили телесные повреждения с которыми были доставлены в медицинское учреждение, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Сам пьяный угонщик не пострадал. В его отношении возбудили уголовное дело, максимальное наказание, которое грозит северянину, - 15 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за то, что садился за руль пьяным.

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