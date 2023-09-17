«Лежит и мучается». В Мурманской области водитель сбил лося и уехал

Лось в ДТП выжил, но получил травмы [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области произошло ДТП с участием дикого животного.

- У поворота на Полярный кто-то сбил лося и скрылся с места. У животного сломана нога, - сообщает паблик «Регион 51» (18+).

Судя по кадрам с места происшествия, лось мучается от боли. Как уточнили очевидцы, сохатый лежит у обочине, рядом находятся сотрудники полиции. Пока не известно, можно ли спасти животное.

Водителю, сбившему лося, грозит штраф в размере 80 тысяч рублей.

Напомним: около 17.00 16 сентября на 1542 километре федеральной трассе «Кола» в Мурманской области произошла страшная смертельная авария. Сначала в пабликах сообщили, что случилась она из-за выскочившего на дорогу медведя. Но правда оказалась другой. Устроил ДТП 35-летний житель Самарской области, который с 2018 года живет в Никеле без регистрации.

Он угнал самосвал Volvo, припаркованный у АЗС в Заполярном. Мотивацию его поступка предстоит выяснить, но известно, что мужчина был пьян.

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