Неделя в Мурманской области завершится сильным дождем

На юге Мурманской области ожидается сильный дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о резкой смене погоды. Сентябрь покажет, что он осенний месяц: вслед за теплом и солнцем придет ливень.

- По данным Мурманского УГМС, днем 17 сентября по югу Мурманской области прогнозируется сильный дождь, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: в Кольском Заполярье скоро может выпасть первый снег, но не в населенных пунктах, а в горах.

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