Из-за угнавшего самосвал мужчины под Никелем погибли четыре человека

Угнавший самосвал мужчина не справился с управлением и врезался в микроавтобус с туристами. Фото: УМВД по Мурманской области

Около 17.00 16 сентября на 1542 километре федеральной трассы «Кола» по Никелем произошло смертельное ДТП. Устроил его 35-летний мужчина из Самарской области, работающий в Никеле, который угнал самосвал.

- Он выехал со стороны АЗС, в сторону «Колы», где не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом, едущим во встречном направлении. В результате четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение,- сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Самого угонщика задержали, чтобы подтвердить, был ли он пьян в момент аварии, назначена экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, в микроавтобусе находились туристы из России.

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