Сентябрь 2023 года может стать самым теплым в истории Мурманска

Начало сентября 2023 года точно запомнится северянам аномальным теплом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Начало сентября 2023 года точно запомнится северянам аномальным теплом: в историю метеонаблюдений уже записана самая теплая ночь и рекорды по дневным температурам. Также первый осенний месяц этого года может стать и самым теплым в истории Мурманска.

- 12 дней сентября завершились со средней температурой +13,5 - выше нормы любого из летних месяцев, даже июля. Станет ли он самым теплым в истории? Пока лидерство за 1938 годом со средней +9,9. Кажется, запас огромный, но впереди еще 18 дней сентября. На втором-третьем местах идут 2013 и 2015 годы с +9,6. А вот четвертое место делят сразу четыре сентября (2011, 1974, 1934,1922) со средней +9,4, - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).

При этом скоро в Мурманской области может выпасть первый снег.

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