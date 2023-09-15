Стал известен график приема депутатов горсовета Мурманска на новую неделю

Глава Мурманска Игорь Морарь опубликовал график личного приема у депутатов горсовета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава Мурманска Игорь Морарь опубликовал график личного приема у депутатов горсовета.

Пообщаться с Любовью Лычкиной северяне смогут 19 сентября с 16.30 до 17.30 в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева на проспекте Ленина, 88 (предварительная запись по телефону 8 (8152) 69-33-00).

20 сентября с 16.00 до 17.00 прием по тому же адресу проведет Андрей Савенков, а 22 сентября с 16.30 до 17.30 - Александр Залесный. В обоих случаях нужна предварительная запись.

21 сентября с 15.00 до 17.00 в Доме молодежи, улица Капитана Орликовой, 58, северян примет Леонид Мостовой. В тот же день с 17.15 до 18.30 в школе №56 на улице ул. Георгия Седова, 8 можно будет пообщаться с Алексеем Ищуком.

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