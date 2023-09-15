В Мурманской области начнут делать сложные реконструктивно-пластические операции

Врачи больницы уже имеют нужный опыт и знания для проведения такого хирургического вмешательства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской областной детской клинической больнице с 2024 года будут делать сложные реконструктивно-пластические операции.

- В их числе – операции на органах брюшной полости, грудной клетки, в том числе у самых маленьких детей с врожденными пороками развития внутренних органов. Малотравматические технологии и эндоскопическая техника позволят быстрее выздоравливать после оперативного лечения, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Врачи больницы уже имеют нужный опыт и знания для проведения такого хирургического вмешательства.

Напомним: врач из Мурманска рассказала, что делает кожу северян некрасивой. Ультрафиолет, плохой сон и стресс портят кожу в первую очередь.

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