На «Снежинке» в Мурманске пройдет праздник с мороженым

На выходных в Мурманске северянам предлагают гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных в Мурманске северянам предлагают гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Для этого на спортивном комплексе «Снежинка» проведут праздник, на котором будет интересно и взрослым, и детям.

- Любители активного отдыха могут поиграть в настольный теннис, бадминтон, арендовать велосипеды, электросамокаты, самоходные машины. Для совсем юных горожан продолжает работать надувной игровой комплекс — детский аэропорт. А еще в эту субботу, 16 сентября, «Снежинка» угостит мурманчан мороженым, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманской области 16 сентября отметят «Кроссом нации» Всероссийский день бега. Принять участие в спортивном празднике может любой желающий, если нет медицинских противопоказаний.

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