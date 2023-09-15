Рядом с Кандалакшей самосвал с щебнем улетел в кювет

О пострадавших пока не известно. Фото: КАНДАЛАКША ОНЛАЙН / vk.com/kandaone
Днем 15 сентября рядом с Кандалакшей произошло ДТП с участием одной машины.
- Около 12.00 груженый щебнем самосвал ехал с перевала в сторону Кандалакши, не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщает паблик «Кандалакша онлайн».
О пострадавших пока не известно.
Напомним: вечером 14 сентября в Териберке произошло ДТП с несовершеннолетним пешеходом. Водитель не заметил идущую по дороге девочку.
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