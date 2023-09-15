Рядом с Кандалакшей самосвал с щебнем улетел в кювет

О пострадавших пока не известно. Фото: КАНДАЛАКША ОНЛАЙН / vk.com/kandaone

Днем 15 сентября рядом с Кандалакшей произошло ДТП с участием одной машины.

- Около 12.00 груженый щебнем самосвал ехал с перевала в сторону Кандалакши, не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщает паблик «Кандалакша онлайн».

О пострадавших пока не известно.

Напомним: вечером 14 сентября в Териберке произошло ДТП с несовершеннолетним пешеходом. Водитель не заметил идущую по дороге девочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru