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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:50

Средняя стоимость бензина в Мурманской области выросла до 57,10 рубля

По стоимости бензина на Северо-Западе Мурманская область уступает только Калининградской
Ника СВЕТЛОВА
Росстат опубликовал данные о средней стоимости топлива в субъектах страны.

Росстат опубликовал данные о средней стоимости топлива в субъектах страны.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Росстат опубликовал данные о средней стоимости топлива в субъектах страны.

В Мурманской области средняя стоимость бензина составляет 57,10 рубля, выше цены по Северо-Западному федеральному округу только в Калининградской области - 58,95 рубля.

Если говорить о конкретных марках, то литр АИ-92 стоит 53,21 рубля, АИ-95 - 56,63 рубля, АИ-98 - 69,70 рубля. Дизель в среднем стоит 67,36 рубля.

Напомним: УФАС проверит цены на бензин в Мурманской области, в том числе для сельскохозяйственных предприятий.

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