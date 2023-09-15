Средняя стоимость бензина в Мурманской области выросла до 57,10 рубля

Росстат опубликовал данные о средней стоимости топлива в субъектах страны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Росстат опубликовал данные о средней стоимости топлива в субъектах страны.

В Мурманской области средняя стоимость бензина составляет 57,10 рубля, выше цены по Северо-Западному федеральному округу только в Калининградской области - 58,95 рубля.

Если говорить о конкретных марках, то литр АИ-92 стоит 53,21 рубля, АИ-95 - 56,63 рубля, АИ-98 - 69,70 рубля. Дизель в среднем стоит 67,36 рубля.

Напомним: УФАС проверит цены на бензин в Мурманской области, в том числе для сельскохозяйственных предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru