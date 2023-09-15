Следком прокомментировал смерть вахтовика в общежитии в Мурманске

Итоги доследственной проверки уже известны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком Мурманской области провел проверку после появления в пабликах информации о смерти вахтовика в одном из общежитий Мурманска.

- Мужчина жаловался на самочувствие после дезинфекции от клопов и прочей живности, в итоге - мог скончаться из-за яда для вышеперечисленных. Жильцы общежития жаловались на удушья и плохое самочувствие после дезинфекции, - сообщил Telegram-канал «Мурманск» (18+).

Итоги доследственной проверки уже известны.

- По ее результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события какого-либо преступления, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: В Североморске водитель погрузчика задавил человека, рабочий погиб на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru