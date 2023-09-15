Канал Андрея Чибиса в Telegram теперь называется "Губернатор Чибис". Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис переименовал свой Telegram-канал.

Если ранее он назывался «АВЧ», то теперь - «Губернатор Чибис». На него подписано более 16 тысяч человек. Также глава региона ведет страницу в «ВКонтакте», на которую подписались 63 тысячи человек.

Напомним: на празднование Дня города в Апатитах прилетел Андрей Малахов. Он принял участие в арт-шествии «Сияние реки Белой», где он вместе с остальными обсыпались сухими красками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru