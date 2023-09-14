Житель Мурманской области выиграл в лотерею 2,8 млн рублей

Организаторы отмечают, что победитель еще не обратился в лотерейный центр, возможно, северянин еще не знает о своем везении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманской области поймал удачу за хвост. Мужчина купил в Интернете лотерейный билетик за 60 рублей и выиграл более 2,8 миллиона рублей. Приз поджидал его в 86191-м тираже государственной лотереи.

Организаторы отмечают, что победитель еще не обратился в лотерейный центр, возможно, северянин еще не знает о своем везении.

Напомним: уроженец Мурманской области выиграл в лотерею более полумиллиона рублей.

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