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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:33

В Мурманске уходит с должности директор МКУ «Управление закупок»

Пост директора МКУ «Управление закупок» покидает Илья Абоимов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В день увольнения экс-начальник получит компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.

В день увольнения экс-начальник получит компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске увольняют директора муниципального казенного учреждения «Управление закупок» Илья Абоимов. Согласно постановлению администрации города, свой пост он покинет 15 сентября.

В день увольнения экс-начальник получит компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.

Напомним: Ольга Вовк вернулась в правительство Мурманской области в роли замгубернатора.

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