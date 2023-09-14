В Мурманске уходит с должности директор МКУ «Управление закупок»

В день увольнения экс-начальник получит компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске увольняют директора муниципального казенного учреждения «Управление закупок» Илья Абоимов. Согласно постановлению администрации города, свой пост он покинет 15 сентября.
В день увольнения экс-начальник получит компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.
Напомним: Ольга Вовк вернулась в правительство Мурманской области в роли замгубернатора.
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