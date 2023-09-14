В Североморске нарушали права предпринимателей

В Североморске прокуратура выявила нарушения прав предпринимателей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморске прокуратура выявила нарушения прав предпринимателей. Как установила проверка, комитет по развитию городского хозяйства мэрии вносил сведения о профилактических визитах к бизнесменам, занимающихся управлением жилфондом, в день их проведения, что нарушает принцип открытости и доступности контрольной деятельности.

Такие сведения положено вносить в единый реестр не менее чем за пять рабочих дней до начала его проведения.

- Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителя органа муниципального контроля внесено представление, - сообщили в прокуратуре региона.

В отношении начальника отдела муниципального и жилищного контроля комитета возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

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