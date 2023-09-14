В Североморске нарушали права предпринимателей

В Североморске прокуратура выявила нарушения прав предпринимателей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Североморске прокуратура выявила нарушения прав предпринимателей. Как установила проверка, комитет по развитию городского хозяйства мэрии вносил сведения о профилактических визитах к бизнесменам, занимающихся управлением жилфондом, в день их проведения, что нарушает принцип открытости и доступности контрольной деятельности.
Такие сведения положено вносить в единый реестр не менее чем за пять рабочих дней до начала его проведения.
- Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителя органа муниципального контроля внесено представление, - сообщили в прокуратуре региона.
В отношении начальника отдела муниципального и жилищного контроля комитета возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru