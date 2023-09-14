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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:22

Арбитраж отказал рыбному порту Мурманска в иске на 72 миллиона рублей

Мурманский рыбный порт не смог получить 72 млн от правительства региона
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Порт просил возместить выпадающие доходы за 2017 год, возникших из-за государственного регулирования тарифов на тепловую энергию.

Порт просил возместить выпадающие доходы за 2017 год, возникших из-за государственного регулирования тарифов на тепловую энергию.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал Мурманскому рыбному порту в удовлетворении иска на 72,6 млн рублей. Предприятие хотело взыскать эти средства с Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Порт просил возместить выпадающие доходы за 2017 год, возникших из-за государственного регулирования тарифов на тепловую энергию. Комитет по тарифному регулированию региона привлекли к участию в судебном споре в качестве третьего лица.

- Комитет указал,что истцом не доказано наличие убытков и их размер. При этом суды первой и апелляционной инстанций не согласились с доводами комитета и удовлетворили исковые требования порта в полном объеме, - сообщили в комитете.

Тем не менее, суд постановил полностью отказать в удовлетворении иска Мурманского морского рыбного порта. Действия Минэнерго и ЖКХ Мурманской области и комитета признали законными и обоснованными.

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