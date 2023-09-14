В пострадавшем от взрыва газа доме на улице Свердлова в Мурманске сделают ремонт

Квартиры, находящиеся в частной собственности, будут отремонтированы с согласия владельцев. Фото: администрация Мурманска

В доме №6к1 на улице Свердлова в Мурманске, который пострадал от взрыва газа в 2018 году, проведут капремонт подъезда и квартир.

В постановлении мэрии города указывается, что необходимо провести ремонт первого подъезда в составе лестничной клетки, тамбура входа в подъезд и плиты перекрытия между квартирами 5 и 9.

Квартиры, находящиеся в частной собственности, будут отремонтированы с согласия владельцев.

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