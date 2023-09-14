В полиции прокомментировали переполох у здания МВД Мурманска

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД региона, отметив, что ничего страшного не произошло. Фото: скриншот видео / t.me/groupmurmansk

В Мурманске на улице Орликовой у здания МВД заметили переполох. В соцсетях сообщили, что все полицейские выходят на улицу.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД региона, отметив, что ничего страшного не произошло.

- 14 сентября идут тренировки спецслужб. Совместные учения с ФСБ в мурманском аэропорту, - сообщили «КП-Мурманск» в ведомстве.

Напомним: участники учений, используя специальную технику, пресекут условный «террористический акт» в воздушной гавани.

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