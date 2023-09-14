На автодороге Оленегорск-Ловозеро подключили недостающие фонари

В течении пяти лет подрядчик обязан устранять дефекты в случае их выявления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок автодороги Оленегорск-Ловозеро на 79-80-м километрах стал светлее. Там подключили линию наружного освещения.

- Проект на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения был разработан в 2022 году. Работы по монтажу фонарей завершились с опережением графика, - сообщили в минтрансе региона.

В течении пяти лет подрядчик обязан устранять дефекты в случае их выявления.

Напомним: в Мурманске завершили ремонт на 14 участках улиц.

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