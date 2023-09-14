Стали известны подробности страшной аварии в Мурманской области

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое утром 14 сентября произошло в Мурманской области. На автодороге «Кола» столкнулисm LADA и грузовик.

- По предварительной информации, водитель LADA Priora, совершая обгон в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», не убедился в безопасности движения, выехал на встречную обочину, после чего автомобиль развернуло и он столкнулся с автобетономесителем, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Погибли четыре человека, в том числе один ребенок. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.

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