Рядом с Печенгой произошла страшная авария

Утром 14 сентября на трассе «Кола» произошла смертельная авария. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Утром 14 сентября на трассе «Кола» произошла смертельная авария.
По предварительной информации, рядом с Печенгой столкнулись две машины, сообщается о четырех погибших.
Cообщается о четырех погибших. Фото: vk.com/murmansk_dtp
- Автомобиль столкнулся с автопоездом, - пишет Telegram-канал «Мурманск Дт Чп» (18+).
«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в УГИБДД по Мурманской области.
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