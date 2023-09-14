Рядом с Печенгой произошла страшная авария

Утром 14 сентября на трассе «Кола» произошла смертельная авария. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 14 сентября на трассе «Кола» произошла смертельная авария.

По предварительной информации, рядом с Печенгой столкнулись две машины, сообщается о четырех погибших.

Cообщается о четырех погибших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

- Автомобиль столкнулся с автопоездом, - пишет Telegram-канал «Мурманск Дт Чп» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

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