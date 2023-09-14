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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:35

Стала известна дата празднования Дня города в Мурманске

День города в Мурманске отпразднуют 7 октября
Ника СВЕТЛОВА
4 октября Мурманску исполнится 107 лет. В этом году с датой празднования Дня города уже определились.

4 октября Мурманску исполнится 107 лет. В этом году с датой празднования Дня города уже определились.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 октября Мурманску исполнится 107 лет. В этом году с датой празднования Дня города уже определились.

Массовые гуляния и концерт пройдут в субботу, 7 октября. Точная программа и кто станет хедлайнером праздника, станет известно позже.

Накануне дня рождения Мурманска проходит традиционный конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Лучшая работа украсит стену ГДЦ «Меридиан».

Напомним: сложнейший заплыв через Кольский залив стал мировым брендом. Фестиваль «Гольфстрим» в Мурманске посетили рекордные 11,5 тысячи человек.

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