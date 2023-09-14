В Мурманской области будут судить руководителя компании за взятку лесничему

Директор коммерческой организации пытался за взятку скрыть факт незаконной деятельности на землях лесного фонда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области в суд направили уголовное дело в отношении 43-летнего руководителя коммерческой организации, которая занимается содержанием кладбищ. Его обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере).

- По версии следствия, 26 июля 2023 года на территории одного из карьеров в Печенгском округе обвиняемый лично передал лесничему часть взятки в размере 150 тысяч рублей из обещанных 210 тысяч. Взамен лесничий должен был сокрыть незаконную добычу и вывоз песка из карьера, расположенного на землях лесного фонда, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Мурманской области. Сам лесничий вину признает.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчине грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без таковых.

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