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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 6:46

В Мурманской области будут судить руководителя компании за взятку лесничему

В Мурманской области компания по обслуживанию кладбищ незаконно добывала песок
Ника СВЕТЛОВА
Директор коммерческой организации пытался за взятку скрыть факт незаконной деятельности на землях лесного фонда.

Директор коммерческой организации пытался за взятку скрыть факт незаконной деятельности на землях лесного фонда.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области в суд направили уголовное дело в отношении 43-летнего руководителя коммерческой организации, которая занимается содержанием кладбищ. Его обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере).

- По версии следствия, 26 июля 2023 года на территории одного из карьеров в Печенгском округе обвиняемый лично передал лесничему часть взятки в размере 150 тысяч рублей из обещанных 210 тысяч. Взамен лесничий должен был сокрыть незаконную добычу и вывоз песка из карьера, расположенного на землях лесного фонда, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Мурманской области. Сам лесничий вину признает.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчине грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без таковых.

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