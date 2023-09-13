«Свято место пусто не бывает». Живущий у океанариума в Мурманске горностай попал на видео

Красивого малыша долго пытались снять на видео, но безуспешно. Фото: скриншот видео / Мурманский океанариум / vk.com/okeanarium51

Океанариум у Семеновского озера в Мурманске ассоциируется у северян с морскими обитателями. Но есть там и другие обитатели, правда, весьма самовольные. Ведь если тот же звезда океанариума Филя ограничен в перемещениях, то вот живущий снаружи горностай может бегать, куда хочет.

Красивого малыша долго пытались снять на видео, но безуспешно.

- Очень шустрый и попадался взгляду мельком, иногда угощался рыбкой. В том году он пропал, или ушел, или подошел его срок. Но свято место пусто не бывает, и на замену пришел еще совсем малыш, игривый и забавный, любитель себя показать, который очень полюбил скульптуру тюленя, - рассказали сотрудники океанариума.

Нового соседа они назвали Океанчиком.

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