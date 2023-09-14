В 2022 году в Мурманской области из-за употребления алкоголя умерли 327 человек

Пагубное пристрастие приносит много проблем, бед и хронических заболеваний, с которыми сам человек справиться не может. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России с 11 по 17 сентября проходит Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости.

Специалисты отмечают, что употребление спиртных напитков наносит огромный вред всему организму человека. Не зря ВОЗ в 1975 году признала алкоголь наркотическим веществом, вредным для человека.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова привела печальную статистику.

-- В России алкоголь является прямой или косвенной причиной до полумиллиона смертей в год. В Мурманской области за 2022 год число смертей, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, составило 327, из них 270 - в трудоспособном возрасте. Жертвами спиртного становятся не только хронические алкоголики, но также и те, кто умеренно, но регулярно употребляет горячительные напитки. У пьющего человека жизнь сокращается на 10 - 15 лет, – говорит врач.

Этанол, который содержится в алкоголе, губительно сказывается на всех органах и системах. Человек приобретает целый букет хронических болезней - сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, заболевания органов пищеварения и нервной системы. Самым сильным и разрушительным является вред, наносимый головному мозгу. Спирт, содержащийся в пиве, вине и водке, всасываясь в кровь, вместе с кровотоком попадает в мозг, где происходит процесс интенсивного разрушения коры головного мозга.

Алкоголь разрушает печень. В результате его постоянного токсического воздействия возникает воспаление в этом органе – алкогольный гепатит, затем происходит отмирание большого количества клеток и развивается цирроз печени - именно он является одной из главных причин гибели больных алкоголизмом.

Пагубное пристрастие приносит много проблем, бед и хронических заболеваний, с которыми сам человек справиться не может. В таких случаях необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью к врачу-наркологу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru