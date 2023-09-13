На дороге Кола - Мурмаши 15 сентября ограничат движение

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Автомобилистов предупреждают об ограничении движения на дороге Кола - Мурмаши 15 сентября.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что участок дороги с 8 по 9-й километр будет перекрыт из-за взрывных работ с 13.00 до 15.00. Перекрытие составит не более одного часа.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним: в Мурманской области открыли автодорожный мост через реку Колу.

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