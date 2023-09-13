В Мурманской области открыли автодорожный мост через реку Колу

Теперь предстоит демонтировать старый мост, чтобы продолжить развитие станции Выходной. Фото: t.me/telerzd

В Мурманской области запустили движение по автодорожному мосту через реку Колу. Объект является частью проекта по созданию железнодорожной линии Выходной – Лавна.

- Технические параметры моста: длина – 397 метров, 14 пролетов, 15 опор, - сообщили в РЖД.

Железнодорожники уложили асфальт на мосту и подходах, установили элементы ограждения, освещения и провели отделочные работы. Теперь предстоит демонтировать старый мост, чтобы продолжить развитие станции Выходной.

Напомним: в Мурманске завершили ремонт на 14 участках улиц.

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