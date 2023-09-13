Оспа овец и коз – опасное заболевание

Основным фактором распространения болезни на новые территории является завоз инфицированных животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оспа овец и коз - остро протекающая заразная болезнь. Возбудитель оспы – ДНК-содержащий вирус, относящийся к роду Capripoxvirus семейства Poxviridae.

Основным источником возбудителя являются больные и переболевшие оспой восприимчивые животные, их секреты и экскреты. При поражении молочной железы вирус выделяется с молоком. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными, которые рассеивают вирус в окружающую среду с подсыхающими и отторгающимися оспенными корками и слущивающимся эпителием. У переболевших животных в сухих корках возбудитель может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Кроме того, передача возбудителя возможна с кормами, водой, шерстью, пухом, оборудованием и инвентарем. Переносчиками болезни являются кровососущие насекомые и клещи.

Основным фактором распространения болезни на новые территории является завоз инфицированных животных.

В связи с этим Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что приобретать животных нужно при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных и эпизоотическое благополучие района вывоза.

Владельцы животных обязаны соблюдать Ветеринарные правила содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.11.2022 г. № 774, в частности:

При содержании мелкого рогатого скота совместно с крупным рогатым скотом и свиньями здание, в котором содержатся животные, должно быть разделено на изолированные помещения для каждого вида животных. Содержание птиц в здании, в котором содержится мелкий рогатый скот, не допускается.

Профилактическая дезинфекция животноводческих помещений в хозяйстве должна проводиться не реже двух раз в год: первый раз - весной после начала сезона выпаса, второй - осенью после окончания сезона выпаса. Перед проведением дезинфекции проводится механическая очистка животноводческих помещений и технологического оборудования.

При посещении животноводческих помещений и обслуживании МРС необходимо использовать продезинфицированную рабочую одежду и обувь. Выходить в рабочей одежде и обуви за пределы территории хозяйства запрещается.

Для дезинфекции обуви при входе в животноводческое помещение должны устанавливаться дезинфекционные коврики, заполненные поролоном, опилками или другим материалом, пропитанные дезинфицирующими растворами, по ширине прохода и длиной не менее 1 м.

Дератизация, дезакаризация и дезинсекция территории и животноводческих помещений должны проводиться не реже одного раза в год, а также при визуальном обнаружении грызунов, клещей и насекомых либо обнаружении следов их пребывания (наличие помета, следы покусов).

На пастбищах должны организовываться мероприятия по борьбе с грызунами, оводовыми и кровососущими насекомыми, а также проводиться комплекс мероприятий, направленных на уничтожение личинок паразитов в водоемах и местах выплода гнуса с использованием физических, химических и биологических методов.

Кроме того, необходимо соблюдать Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз (утверждены приказом Минсельхоза России от 23.01.2018 г. № 24).

В соответствии с правилами, необходимо:

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы восприимчивых животных для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или изменения поведения восприимчивых животных, указывающего на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных, а также всех восприимчивых животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечивать изоляцию трупов павших восприимчивых животных в помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях и их обособленных подразделениях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических и других мероприятий.

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