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НовостиОбщество13 сентября 2023 13:18

Ушел гулять с собакой и не вернулся. В Кандалакше пропал 71-летний дедушка в кепке

В Мурманской области ищут 71-летнего Владимира Ширяева
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Приметы: рост 182 см, глаза серые, волосы седые. Был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, черные сетчатые туфли, кепку. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

Приметы: рост 182 см, глаза серые, волосы седые. Был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, черные сетчатые туфли, кепку. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманской области без вести пропал 71-летний дедушка. 12 сентября Владимир Ширяев ушел из дома по адресу: Кандалакша, улица Набережная, 113, отправившись на прогулку с собакой. С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 182 см, глаза серые, волосы седые. Был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, черные сетчатые туфли, кепку.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят обратиться к волонтерам ПСО МурманСпас: 8 911 311 70 20 либо в полицию: 02 или 102.

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