Соседи подтвердили не случайное падение кошки из окна в Мурманске

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске падение из окна кошки на улице Мира было не случайным. Соседи подтвердили, что животному в этом «помогли». Напомним: питомец упал с высоты, рухнув на машину. Жив ли он - не известно.

- Чуть позже хозяева квартиры выключили свет в квартире и закрыли окна. На улицу никто из них не выходил, - пишут в Telegram-канале Мурманск ДТП ЧП (18+).

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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