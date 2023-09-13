Соседи подтвердили не случайное падение кошки из окна в Мурманске

Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске падение из окна кошки на улице Мира было не случайным. Соседи подтвердили, что животному в этом «помогли». Напомним: питомец упал с высоты, рухнув на машину. Жив ли он - не известно.
- Чуть позже хозяева квартиры выключили свет в квартире и закрыли окна. На улицу никто из них не выходил, - пишут в Telegram-канале Мурманск ДТП ЧП (18+).
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru