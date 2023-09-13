Муниципалитеты Мурманской области получат 11 млн рублей на содержание беженцев

В Мурманской области семь муниципалитетов получат 11,7 миллиона рублей на возмещение расходов за содержание беженцев Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области семь муниципалитетов получат 11,7 миллиона рублей на возмещение расходов за содержание беженцев, прибывших с Украины и тех территорий, где действует повышенный уровень реагирования.

Согласно постановлению правительства региона, больше всего средств на эти цели направят Мурманску – 7,5 миллиона рублей. Также деньги выделят Апатитам, Мончегорску, Печенгскому округу, Ревде, Кандалакшскому району и Оленегорску.

Напомним: из бюджета Мурманской области выделили 25 млн рублей на поддержку НКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru