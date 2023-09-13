Врач по медицинской профилактике: Не зря высшей похвалой является эпитет «трезвый»

Потребление алкоголя - причина высокой заболеваемости и смертности, а также травматизма, преступности, дорожно-транспортных происшествий и бытового насилия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Потребление алкоголя - причина высокой заболеваемости и смертности, а также травматизма, преступности, дорожно-транспортных происшествий и бытового насилия.

Согласно данным исследований, уровень алкоголизма в нашей стране по-прежнему находится на высоком уровне. Процент россиян, злоупотребляющих алкоголем, составляет около 30%.

- Именно трезвость является естественным состоянием, дарованным нам с рождения, благодаря которому жизнь становится счастливой и полноценной. Не зря высшей похвалой является эпитет «трезвый»: трезвый ум, трезвое решение, трезвый взгляд, - рассказала врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Смирнова.

Трезвый, а значит, свободный от воздействия любых наркотических веществ, организм человека обладает огромными возможностями и может надолго сохранить молодость и силу, у него достаточно потенциала противостоять неблагоприятным факторам.

Специалист перечислила преимущества, которые дает отказ от алкоголя: хорошее самочувствие, реальная возможность сохранить и укрепить свое здоровье, уделять больше времени себе и своей семье, положительный пример для детей; свобода от зависимости, ясная голова каждое утро; настоящие друзья, а не собутыльники; отсутствие неловких ситуаций и стыда за свое поведение в нетрезвом состоянии; экономия значительных денежных средств, которые можно потратить на полезные и приятные цели: оздоровление, путешествия, образование, хобби и многое другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru