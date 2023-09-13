В Мурманске на конкурс рисунка «Я люблю мой город» подано более 200 работ

В Мурманске проходит традиционный конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске проходит традиционный конкурс детского рисунка «Я люблю мой город».

Из всех работ жюри выберет один рисунок, который будет украшать центральную площадь Мурманска в течение года. Сейчас там красуется белый мишка.

- Каждый год члены комиссии сталкиваются с большой проблемой: как определить победителя. В этом году подано более 200 работ и все они более чем достойны, - отметил глава города Игорь Морарь.

Имя победителя и лауреатов конкурса объявят во время празднования Дня города. Рисунок победителя разместят на торце ГДЦ «Меридиан».

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