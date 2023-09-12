Новая величина прожиточного минимума в Мурманской области равна 24 413 рублей

В Мурманской области установили новую величину прожиточного минимума на 2024 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области установили новую величину прожиточного минимума на 2024 год.

- С января 2024 года величина прожиточного минимума составит 24 413 рублей в расчете на душу населения, 26 610 рублей – для трудоспособного населения, 20 995 рублей – для пенсионеров, 23 681 рубль – для детей. Напомним, что величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни северян, предоставления мер социальной поддержки, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

На данный момент величина прожиточного минимума в регионе составляет 23 474 рубля, 25 587 рублей для трудоспособного населения; для пенсионеров – 20 188 рублей; для детей – 22 770 рублей.

Напомним: УФАС проверит цены на бензин в Мурманской области. Цены на бензин для потребителей в Мурманской области проверит антимонопольная служба.

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