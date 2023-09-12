Жителей Мурманской области предупредили о непогоде

В Мурманской области погода становится более похожей на осеннюю: вслед за аномально теплым началом сентября придут похолодание и дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области погода становится более похожей на осеннюю: вслед за аномально теплым началом сентября придут похолодание и дожди.

- По данным Мурманского УГМС, 13 сентября по Мурманской области прогнозируется сильный дождь, - предупредили в МЧС региона.

Напомним: сентябрь запомнится и температурным рекордом, и теплыми ночами.

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