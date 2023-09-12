В аэропорту «Мурманск» пройдут учения спецслужб и силовых структур

Посетителей аэропорта просят сохранять спокойствие. Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 и 14 сентября в аэропорту «Мурманск» будут проходить тактико-специальные учения «Набат – 2023». В них примут участие правоохранители, силовые структуры, спецслужбы, сотрудники правительства региона.

Участники, используя специальную технику, пресекут условный «террористический акт».

- Учения проводятся для отработки мероприятий межведомственной проверки информации о террористической угрозе на объектах транспортной инфраструктуры, а также для приведения в состояние боевой готовности группировки сил и средств, задействованных для реализации первоочередных мер, так и проведения контртеррористической операции, - сообщили в УФСБ региона.

Посетителей аэропорта просят сохранять спокойствие.

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