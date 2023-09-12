В Мурманске запускают новые меры поддержки для МСП и самозанятых

Документы для участия в отборе принимаются с 18 сентября по 17 октября. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8152) 45-94-75. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске вводят новые меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Можно получить субсидию на возмещение затрат, которая составит от 100 до 500 тысяч рублей в год.

- Приоритет отдается участникам СВО, многодетным родителям, субъектам молодежного предпринимательства, самозанятым, начинающим предпринимателям, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Документы для участия в отборе принимаются с 18 сентября по 17 октября. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8152) 45-94-75.

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