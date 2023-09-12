Прокуратура требует создать в Ловозерском районе похоронную спецслужбу

В Ловозерском районе нет специализированной похоронной службы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ловозерском районе Мурманской области нашли нарушения законодательства о погребении и похоронном деле - здесь нет специализированной похоронной службы. Ее создание проходит через суд.

- Прокурор направил административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Ловозерского района. Решением Ловозерского районного суда исковые требования удовлетворены. На администрацию района возложена обязанность по созданию специализированной службу по вопросам похоронного дела. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: весной 2023 года жители Краснощелья пожаловались на то, что у местного ФАПа, открытого в сентябре 2021 года, под открытым небом стоит камера для хранения тел умерших. Ее оставили на улице в марте.

Ситуацию взяли на контроль представители Народного фронта, а также прокуратура. Представители надзорного ведомства выяснили, что закупка и содержание техники прошло с многочисленными нарушениями.

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