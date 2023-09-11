В Мурманске вышел поэтический сборник «Сотворенный из моря и скал...»

Мурманское отделение Союза писателей России представило сборник «Сотворенный из моря и скал...», посвященный городу-герою Мурманску. Фото: Администрация города Мурманска

Мурманское отделение Союза писателей России представило сборник «Сотворенный из моря и скал...», посвященный городу-герою Мурманску. В него вошли стихотворения поэтов разных поколений.

- Это произведения и наших земляков, и тех мастеров слова, которые приезжали в наш город ненадолго. Уверен, что антология стихов о столице Заполярья дополнит образовательную программу юных мурманчан при выполнении творческих работ и, конечно, будет интересна широкому кругу читателей, всем, кто интересуется поэзией и краеведением. Ко Дню города книга поступит в библиотеки Мурманска, а также будет вручаться на праздничных мероприятиях, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в августе стартовал акция «Книги на русском. Жители Мурманской области - школьным библиотекам ЛНР», в рамках которой северяне планируют собрать 18 тысяч книг для детей в ЛНР. Четыре тысячи книг уже собрали.

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