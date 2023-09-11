Жительница Мурманска изрезала ножом знакомого

В квартире женщины обнаружили следы крови, свою причастность к преступлению она отрицать не стала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В больницу Мурманска с многочисленными ножевыми ранениями доставили мужчину. Выяснилось, что северянина изрезала 49-летняя знакомая, с которой он накануне повздорил.

В квартире женщины обнаружили следы крови, свою причастность к преступлению она отрицать не стала.

- Мурманчанка рассказала, что взяла кухонный нож, который был под рукой, и несколько раз ударила им приятеля в спину. После этого сама вызвала скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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