В Полярном откроют памятный камень к юбилею Управления ФСБ по Северному флоту

В Полярном 16 сентября пройдет торжественный митинг, посвященный открытию памятного камня в районе улицы Старикова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Полярном 16 сентября пройдет торжественный митинг, посвященный открытию памятного камня в районе улицы Старикова.

Его разместят на месте расположения здания, в котором с 16 сентября 1933 года находилось первое структурное подразделение, занимавшееся контрразведывательное обеспечение кораблей и частей ВМФ.

В митинге примут участие представители Северного флота, администрации ЗАТО Александровск, ветераны органа безопасности, сотрудники Департамента ВКР и Управления ФСБ России по СФ, военнослужащие Кольской флотилии, нахимовцы, юнармейцы.

Напомним: в Мурманской области стало на один памятник больше. На территории 45-й армии ВВС и ПВО открыли памятник палубной авиации Северного флота, на постаменте теперь стоит штурмовик Як-38 с бортовым номером 95.

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