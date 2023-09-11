Андрей Чибис поздравил северян с Днем танкиста

В преддверии профессионального праздника танкисты провели боевые стрельбы на полигоне в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 сентября в Мурманской области, как и по всей России, отмечали День танкиста. С праздником военнослужащих поздравил губернатор региона Андрей Чибис.

- Уважаемые танкисты, дорогие ветераны танковых войск! Низкий вам поклон за мастерство и отвагу, за славу и безопасность Отечества! – отметил губернатор, пожелав бойцам крепкого здоровья, успехов в службе и солдатской удачи.

В преддверии профессионального праздника танкисты провели боевые стрельбы на полигоне в Заполярье.

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