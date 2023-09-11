Мне нечего надеть! В Мурманске чайка присматривала себе наряд

Фотографию модницы опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/murmanskgroup/Евгений Слепухин

В Мурманске заметили чайку, которая пристально разглядывала витрину магазина одежды. Похоже, птичка очень хотела принарядиться. Оно и понятно, ведь в одном и том же оперении ходить надоедает. Надеть, как всегда, нечего.

Фотографию модницы опубликовали в соцсетях.

«Вы платюшков и кустюмов продаете? - Нет, показываем. – Красивое...» - шутят в комментариях северяне, вспоминая старый мем про котиков и рыбу.

Напомним: под Мурмашами обнаружили камень со странной отметиной.

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