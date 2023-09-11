Жителя Архангельска отправят в колонию за ДТП с погибшей семейной парой

Виновника аварии приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Архангельской области вынесли приговор 24-летнему водителю, который устроил страшное ДТП с погибшими на трассе М-8 «Холмогоры». Мужчину обвиняли по части 5 ст. 264 УК РФ.

В ноябре 2022 года архангелогородец, управляя Renault Logan, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Spectra. Во второй иномарке находилась супружеская пара – жители Коломны Московской области, приехавшие в Архангельск погостить у родственников.

- От полученных травм, несовместимых с жизнью, пожилые мужчина и женщина скончались на месте аварии, - сообщили в прокуратуре региона.

Виновника аварии приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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