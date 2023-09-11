В Мурманске 22 человека стали новыми донорами костного мозга

Чтобы стать донором, нужно подать заявление на Госуслугах. Фото: ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России

Мурманчане присоединились к акции по донорству костного мозга, которая проходила во время фестиваля «Гольфстрим» 9 сентября. В федеральный регистр костного мозга вступили 22 человека.

Такой регистр помогает реципиентам найти подходящего донора - так называемого генетического близнеца. Пересадка костного мозга является единственным способом лечения для людей с различными онкогематологическими заболеваниями крови. Болезнь можно победить, заменив пораженные клетки здоровыми, которые постепенно восстановят кроветворение.

- Сегодня мы не можем пользоваться международными регистрами, поэтому создаем отечественный. Мы редко задумываемся о том, что когда-нибудь нам или нашим близким может понадобиться помощь, и для вас искать доноров будут в той же базе. Я призываю всех, кому позволяет здоровье, войти в регистр, - отметил руководитель ММЦ имени Н.И.Пирогова ФМБА России Олег Минин.

Чтобы стать донором, нужно подать заявление на Госуслугах.

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