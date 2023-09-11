На хакатон в Мурманской области заявились команды из Казахстана и Беларуси

На хатакон в Мурманской области поступило более 300 заявок. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Мурманской области пройдет хатакон «На Севере — кодить!». На него уже подано порядка 300 заявок, в том числе заявились команды из Казахстана и Республики Беларусь.

- Разработчики, маркетологи и другие в рамках хатакона решают конкретные задачи, можно подать заявку как на эту часть, так и на соревнования. Хатаконы нужны для развития IT-отрасли, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Прием заявок завершается 11 сентября, «На Севере — кодить!» пройдет с 15 по 23 сентября. Призовой фонд составит порядка 900 миллионов рублей, в том числе будут спецпризы.

Напомним: в 2021 году на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий открыли первый в регионе «IT-куб». Спустя два года второй такой центр цифрового образования детей появился в Кировске в рамках нацпроекта «Образование».

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