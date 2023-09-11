Андрей Чибис - победившим на выборах: Задача каждого депутата - верой и правдой служить людям

Жители Мурманской области выбирали депутатов горсоветов в 10 муниципальных образованиях. Фото: vk.com/izbirkom51

9 сентября в 10 муниципалитетах Мурманской области прошли выборы. Депутатов горсоветов выбирали в ЗАТО Александровск, Мончегорске, Оленегорске, Ловозеро, Алакуртти, Умбе, Ура-Губе, Туманном, Молочном, Кильдинстрое.

Как стало известно, 120 из 129 мандатов взяли кандидаты от «Единой России».

- Благодарю всех, кто обеспечил легитимность и безопасность на участках. Победа - это доверие от людей, задача каждого депутата – верой и правдой служить избирателям и выполнять взятые обязательства. Важно, чтобы и после выборов люди чувствовали ваше присутствие, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По данным на 18.00 9 сентября, на муниципальных выборах в Мурманской области проголосовали 26,65 % избирателей.

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