В Североморске водитель погрузчика задавил человека

Водитель погрузчика не заметил человека, и последний попал под колесо. Фото: СКР по Мурманской области

В отношении жителя Североморска возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Северянин на спецмашине задавали человека.

- По версии следствия, 25 августа подозреваемый, управляя погрузчиком, при перевозке гравия в карьере на территории города нарушил должностную инструкцию, из-за чего под колесо попал работник предприятия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Попавший под погрузчик мужчина погиб на месте. Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним: в середине июля ЧП произошло на территории одного из промышленных предприятий в Мурманской области. В карьере самосвал наехал на легковую машину и смял ее, погибли два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Малахов озвучил аудиогид для Апатитов. Путеводители создали не только для Апатитов, но и для Кировска (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru